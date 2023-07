1 Vamos começar pelo óbvio: as críticas às buscas à sede nacional do PSD e às buscas domiciliárias a um ex-líder do maior partido da oposição face à suspeita de alegados crimes de peculato e abuso de poder são equilibradas e aceitáveis. Mais ainda quando, a acreditar no ex-secretário-geral do PSD (Hugo Carneiro), o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa já tinha começado a ouvir diferentes protagonistas do caso.

Com a informação disponível neste momento, as críticas de Rui Rio, de Luís Montenegro e de muitos outros comentadores de que terá ocorrido o uso desproporcionado de meios por parte do DIAP de Lisboa parecem fazer sentido.

O tipo de crime aqui em causa e a documentação que se procurava não aconselhava buscas domiciliárias ou buscas à sede do PSD.

