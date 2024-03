No passado dia 19 de Fevereiro, no Círculo Eça de Queiroz, tive o privilégio de assistir à excelente apresentação, pelo Professor Doutor Gonçalo Sampaio e Mello, da monumental obra sobre as “Relações entre Portugal e o Sião, 1782-1939”, de que é autor o Doutor Miguel Castelo-Branco.

Miguel Castelo-Branco, que fez o favor de estar também presente, dedicou a esta investigação 14 anos da sua vida. Por esta razão, foi viver para Banguecoque, onde aprendeu tailandês e consultou os principais arquivos e bibliotecas locais, bem como os do Camboja, França e Portugal. Graças a este imenso trabalho, pôde agora dar à estampa esta volumosa publicação, que versa sobre as relações luso tailandesas, as mais antigas de que há memória entre uma nação europeia e o único Estado asiático jamais colonizado: o Sião, hoje Tailândia. Neste processo tiveram um especial papel os católicos da Tailândia, ou Protuket, um termo que, ao derivar etimologicamente de Portugal, revela a sua relação com o nosso país.

Talvez porque habituados, pela comunicação social, a produtos culturais superficiais, de rápido consumo, esta obra de Miguel Castelo-Branco passou quase desapercebida. Mesmo aqueles que, pelas suas funções oficiais, mais obrigados estariam a assinalar o seu mérito cultural preferiram comentar a espuma dos dias, em vez de reconhecerem este monumento à nossa História, e à nossa imemorial capacidade de, como país, estabelecermos relações com os mais diversos povos e civilizações. É, infelizmente, mais um sintoma do Alzheimer nacional.

Como é sabido, as caravelas que rumaram em direcção às paragens africanas e asiáticas exibiam, nas suas velas, a Cruz de Cristo e não as armas reais de Portugal. A empresa dos descobrimentos foi mais missionária do que política, mais católica do que nacionalista, mais expressiva do mandato evangélico do que do propósito de construir um império colonial.

A essa discreta, mas muito eficaz, presença portuguesa no extremo Oriente deu-se o nome de Império Sombra, ou Império Informal, porque nele prevaleceu a iniciativa pessoal. Como escreveu Miguel Castelo-Branco, “tal Império não tinha sido nem comprado, nem conquistado, nem financiado por Goa, mas fora-se povoando de forma pacífica por indivíduos, a maioria dos quais soldados casados e retirados do serviço ativo, bem como por aventureiros (…). A unidade básica destas comunidades era o Bandel ou kampong, aldeamentos e povoações de dimensão e densidade populacional variável existentes sobretudo na fachada marítima da Ásia do Sul, do Sudeste-Asiático continental e da Insulíndia e ocupadas por populações religiosamente homogéneas.”

Esses bairros de portugueses foram focos de irradiação da fé cristã: “bandeis houve-os absolutamente espontâneos, produto de assentamento de um punhado de portugueses que ganharam influência local, se submetiam aos governantes locais, lhes pagavam tributo, lhes exterminavam os inimigos e limpavam as costas de piratas. Eram tolerados, lucravam, permitia-se-lhes a prática da religião católica e, até, a assistência espiritual de padres ao serviço do Padroado.”

Os portugueses não eram uma ameaça à independência e cultura locais, porque se misturavam com os indígenas e contribuíam para o seu bem comum. Foi neste contexto que a sua fé religiosa foi vivida e proposta, não como uma imposição, mas por contágio e atração, como gosta de referir o Papa Francisco, para diferenciar o apostolado católico das práticas proselitistas agressivas. De facto, nada é mais alheio ao espírito cristão do que a imposição da religião pela força, pois a fé só pode ser verdadeira se for livre e consciente.

Como a presença cristã no extremo Oriente foi, durante muito tempo, exclusivamente portuguesa, as denominações nacional e cristã quase se identificaram. Como escreveu Castelo-Branco, “com a disseminação dos portugueses pela Ásia e o surgimento de comunidades cristãs nascidas da miscigenação entre naturais e portugueses, bem como da conversão de locais à religião dos forasteiros brancos, os cristãos mestiços e os conversos passaram a referir-se ao seu grupo com o autónimo que melhor correspondia à natureza da diferença: Protuket (Sião), Kristang ou Genti Kristang (península Malaia), Hoalang, ou ‘seguidores da religião dos portugueses’ (Vietname).”

Como se deu a evangelização do reino de Sião, a actual Tailândia? “Seria importante frisar que (…) o nosso Fernão Mendes Pinto por lá andou em meados de Quinhentos, oferecendo os seus serviços como militar. Depois, o ‘Bandel dos portugueses do Sião’, que teria cerca 1000 habitantes em inícios do século XVII, recebeu sucessivas vagas de refugiados oriundos de Malaca (1641), de Macassar (1660), da Birmânia e até do Japão, atingindo cerca de 4000 habitantes em meados do século XVII.”

Como explica Miguel Castelo-Branco, “sendo praticamente impossível a conversão de populações budistas ao cristianismo, a existência do catolicismo deve-se a uma estratégia de casamentos entre homens católicos e mulheres locais, cujos filhos se tornaram católicos luso-thais e, depois, católicos thais de ascendência portuguesa.” Era tal a importância dos nossos compatriotas na região que o português era, com o malaio e o chinês, uma das três línguas francas do comércio na região.

“Com a emergência do Estado moderno (século XIX), os Protuket mantiveram grande visibilidade, mercê do desempenho de funções no corpo do novo funcionalismo público (nos ministérios, nos tribunais, no ensino, nas alfândegas), mas também na introdução da modernidade tecnológica. Os introdutores da arte da fotografia foram Francisco Chit, protuket de Banguecoque e Joaquim António, natural de Macau estabelecido no Sião no último quartel do século XIX. Também nos negócios, foram importantes agentes económicos na internacionalização da economia siamesa, nomeadamente no descasque e exportação do arroz. Entre estas famílias de portugueses do Oriente importa destacar os Xavier, grandes empresários que, logo, ocuparam postos de elevada responsabilidade no Estado. Um deles, Celestino Maria Xavier, ascendeu a secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros – de facto ministro, pois os titulares eram irmãos e filhos do Rei e não exerciam as funções – e, depois, foi embaixador em Roma e representante do Sião na Liga das Nações.”

Não obstante as populações de origem portuguesa terem sofrido um declínio acentuado pela acção convergente dos regimes coloniais britânico (Birmânia) e francês (Camboja), na Tailândia os luso-descendentes mantiveram a dignidade social e profissional.

Do prestígio desses portugueses da diáspora dá conta o cemitério do bairro português de Banguecoque, onde “repousam centos de homens e mulheres desta comunidade: os militares, mas também diplomatas, administradores e funcionários da coroa em cujas mãos residiu, durante quase um século, a sorte do Sião nos tempos difíceis em que o país, cercado por agressivas potências colonialistas, corria de sobressalto em sobressalto, para impedir a absorção no raj britânico, ou na Indochina Francesa”.

Como conclui Miguel Castelo-Branco, “assim é a Tailândia, tão perto e tão longe do Portugal distante. Só quem não conhece, só quem teima em viver no ar-condicionado e nos deslumbramentos de uma Europa onde não cabemos pode esquecer este outro Portugal espalhado pelas sete partidas do mundo, que teima em resistir aos tiques da chamada globalização e poderá ser, num futuro próximo e com a deslocação do eixo de mundo para a Ásia, um agente importante da intermediação entre os Estados emergentes”.

*Por uma feliz coincidência, esta crónica é publicada no início da missão do Dr. Luís de Albuquerque Veloso como Embaixador de Portugal na Tailândia. Cumpre desejar-lhe as melhores felicidades, na certeza de que vai dignificar muito significativamente a presença portuguesa no antigo reino do Sião.