J.M.M., familiarmente conhecido por Xema, é o protagonista de um misterioso caso policial ou, melhor dizendo, judicial. Protagonista?! Melhor seria dizer que é a vítima de uma impiedosa intriga clerical que, no melhor estilo de Dan Brown, revela, segundo Infovaticana, estranhas cumplicidades nas mais altas instâncias do Vaticano.

Este misterioso caso teve o seu início em 2002, quando os pais de Juan C., então com 6 anos, o matricularam no primeiro ano do ensino básico, no colégio Gaztelueta, Bilbau, em que X era professor. Os pais estavam empenhados em que Juan C. tivesse notas brilhantes, mas, devido à sua frágil saúde física e psíquica (começou a tomar ansiolíticos aos 10 anos), os resultados obtidos frustraram as expectativas familiares.

A relação de Juan C. com o professor X foi, desde o início, muito normal. Quando Juan C. foi operado a uma apendicite, X foi, com vários colegas de Juan, visitá-lo ao hospital. Também a família C. era próxima do professor que, por duas vezes, foi convidado a almoçar em sua casa. Como Juan não obteve os resultados ambicionados pelos seus pais, estes, em Junho de 2010, transferiram-no para uma escola mais sensível às suas exigências, que Juan C. começou a frequentar no ano lectivo seguinte.

