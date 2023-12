Recapitulemos. Trata-se de um dirigente socialista que: garantiu que não precisávamos de pagar a dívida; foi ungido por José Sócrates e apoiou-o fervorosamente; decidiu, por alta recreação, o local do futuro aeroporto; por causa disso foi vexado pelo Primeiro-Ministro mas, apesar do enxovalho, optou por ficar no Governo; autorizou por WhatsApp uma indemnização milionária na TAP; esqueceu-se que o tinha feito; cujo secretário de Estado dispôs de um voo comercial da TAP para agradar politicamente ao Presidente da República; vendeu um carro de luxo para não estragar a imagem de esquerdista; foi Ministro das Infraestruturas e da Habitação numa altura em que essas duas funcionam particularmente mal. Apesar disto tudo, chega a líder do PS.

Mas há mais sobre Pedro Nuno Santos. À conta de uma investigação da PGR, conjugada com a vontade de António Costa arranjar um pretexto para se pisgar daqui, vaga o lugar de líder do PS mais cedo do que esperava. Mas não tão cedo ao ponto de o seu prévio afastamento do Governo lhe ter conferido uma renovada virgindade política. Entretanto, Medina tem medinho e avança Carneiro. PNS ganha facilmente e vai enfrentar Luís Montenegro, um líder do PSD que faz Luís Filipe Menezes parecer carismático.

Tudo isto significa apenas uma coisa: faça chuva ou faça sol, no próximo dia 10 de Março os eleitores devem dirigir-se às urnas e, independentemente de simpatias políticas ou pessoais, engolindo os sapos que forem necessários, só têm uma missão: votar em massa para eleger Pedro Nuno Santos.

