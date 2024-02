É uma das maiores dificuldades com o diabo. Há muita literatura a explicá-lo. O príncipe das trevas é isso mesmo: um príncipe. Um sedutor. Um senhor. Alguém que paira acima, não abaixo. Um que por pouco não era Deus. O eleito, o mais cheio de luz. Um mestre da subtileza, que assim nos conduz ao engano. A sua maior artimanha, diria Dostoievski, é a de nos persuadir de que não existe.

Não sei se por inspiração, se por fenómeno ontológico mais complexo, o fascista tende a capturar algum deste modus operandi. É educado, culto, elegante, elevado, sofisticado se não no mundo viajado, pelo menos na biblioteca. É claro que é um sedutor. É claro que se oferece à admiração. Ele é, por definição, a corporização das ideias perigosas que defende: uma elite.

Ora, donde quer que se olhe, não é isso que aqui temos. O que aqui temos é um arruaceiro, que não engana ninguém. É um azeiteiro, com o devido respeito por tão importante indústria nacional. É o primeiro fascista cujo dom da oratória não consiste em seduzir o auditório com o seu discurso, mas em interromper constantemente o discurso dos outros para que ninguém os consiga ouvir. Não é o fascista da ordem, é o do caos. É o fascista que não estuda, não faz contas, que talvez não se rodeie de quem tenha a capacidade para o preparar porque, se calhar, ainda lhe ficava com a chafarica. É o fascista cábula, que se habitou a passar sem abrir um livro e que desata aos gritos de cada vez que é apanhado sem saber uma resposta. É um fascista com ar de quem copiou no exame de história do fascismo.

