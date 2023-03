Foi no passado dia 8 que, na Fundação Calouste Gulbenkian, se procedeu à entrega do Prémio Árvore da Vida – Padre Manuel Antunes ao Professor Doutor Manuel Braga da Cruz, ex-Reitor da Universidade Católica Portuguesa (UCP).

A sessão foi presidida por D. João Lavrador, Bispo de Viana do Castelo, na sua qualidade de Presidente da Comissão Episcopal da Cultura, da Conferência Episcopal Portuguesa, contando também com a presença do Professor José Carlos Seabra Pereira, Director do Secretariado Nacional de Pastoral da Cultura, do Dr. Carlos Magno, representante da Fundação Ilídio Pinho, e do Prof. José Miguel Sardica, da UCP, que fez, com o saber e a erudição que se lhe conhecem, o elogio do galardoado.

Coube ao Dr. Guilherme de Oliveira Martins, administrador da Fundação Calouste Gulbenkian, fazer as honras da casa, dando as boas-vindas aos presentes, entre os quais se contavam Suas Altezas Reais os Duques de Bragança, e os ex-Presidentes da República, General Ramalho Eanes e Professor Aníbal Cavaco Silva, que se faziam acompanhar pelas suas mulheres. Na assistência, que excedia amplamente a capacidade do auditório, encontravam-se também a Professora Isabel Capeloa Gil, Reitora da UCP, e o Professor João Carlos Espada, entre outros docentes universitários, representantes de instituições católicas e figuras marcantes da cultura portuguesa, de que o Professor Manuel Braga da Cruz é, sem favor, um nome maior.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.