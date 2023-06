No passado dia 15, o Padre Mário Rui Leal Pedras que, enquanto decorria uma investigação diocesana a seu respeito, estava proibido de exercer publicamente o ministério sacerdotal, divulgou uma “Mensagem aos Paroquianos de São Nicolau e Santa Maria Madalena” (de que procedem todas as citações deste texto, excepto as que remetem para outra fonte).“No dia 12 de Junho, o instrutor da investigação, deu por finda a averiguação prévia e dada a inverosimilhança da denúncia, propôs ao Bispo que fosse levantado o ‘afastamento preventivo’. Medida justa que ontem, dia 14 de Junho, foi aplicada pelo Patriarca de Lisboa”. Uma vez que, por falta de provas, ficou concluído o inquérito diocesano, despoletado por uma denúncia anónima, que se provou destituída de fundamento e, portanto, de natureza criminosa, espera-se agora que o processo canónico seja definitivamente arquivado pela Santa Sé.

A vítima deste processo iníquo considerou, sem exagero, ter sido alvo de uma “gravíssima injustiça”, que a obrigou a três meses de “afastamento preventivo, também designado como proibição do exercício público do ministério”. Contra os mais elementares princípios da justiça e do Direito, o Pároco de São Nicolau foi publicamente punido, sem haver nenhuma condenação transitada em julgado, nem indícios credíveis de qualquer falta. Se revolta a leviandade com que se feriu a honra pessoal e sacerdotal de um conhecido presbítero do Patriarcado, não é menos surpreendente a grave inconsciência de quem deu crédito à inverosímil calúnia, cuja inconsistência era evidente. Pode ser conveniente, e até necessário, que uma denúncia seja feita sob anonimato, para evitar represálias, mas nunca anonimamente, em cujo caso o seu autor não responde pelo que afirma, nem pode ser responsabilizado pelas suas consequências. Uma calúnia anónima é, na certeira expressão do Padre Mário, “um acto mentiroso de cobardia”.

“A justiça foi reposta, mas o dano manter-se-á.” Não obstante este feliz e absolutamente esperado resultado, resta agora apurar os enormes danos de reputação, que não podem ser imputados ao caluniador, por ser anónimo, mas sim aos responsáveis pela projeção mediática da falsa denúncia e pelo decorrente “afastamento preventivo” e “proibição do exercício público do ministério”.

