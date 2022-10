Os períodos de transição política são instáveis, complexos e, acima de tudo, perigosamente voláteis. O fim da União Soviética não foi uma excepção. E o governo de Yeltsin, o primeiro da nova Federação Russa veio provar essa volatilidade – sem demérito para a transição pacífica e a preservação de fronteiras que Yeltsin assegurou.

Perto do fim do mandato de Yeltsin, em 1999, a Rússia vivia o descalabro social e económico e estava perto de colapsar. A inflação estava fora de controlo; a dívida externa havia aumentado e o orçamento do Estado reduzido, ambos para níveis nunca vistos anteriormente; as privatizações e a corrupção avançavam de braço dado. Estima-se que durante a governação de Yeltsin, devido à crise financeira e ao desaire no sistema de saúde, tenha havido um excesso de mortalidade de cerca de três milhões de pessoas.

Naquele tempo limite de 1999, quando a comida já faltava nas prateleiras dos supermercados e as ruas se agitavam, a Procuradoria Geral, sob a direção de Yuri Skuratov, levava a cabo uma investigação de corrupção, com braços internacionais, que ameaçava o Kremlin ao mais alto nível: chegava a Yeltsin e à sua família.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.