Há quinze dias, escrevi aqui sobre a histeria em redor do clima. Há oito dias, dois juristas, António Araújo e Miguel Nogueira de Brito, escreveram aqui sobre a minha legitimidade em fazê-lo. Ambos acham que não tenho nenhuma. O texto dos juristas Araújo e Brito coloca-me uma pergunta, e aliás intitula-se “Uma pergunta a Alberto Gonçalves”. Mas não espera propriamente uma resposta, que de qualquer maneira, e na absoluta falta de temas apetecíveis para esta semana, aproveito para dar. Vamos por partes.

Os juristas António Araújo e Miguel Nogueira de Brito fingem inquietar-se com o seguinte pedacinho do meu artigo: “Por mim, não sei se o mundo está a aquecer ou a arrefecer. Não sei se qualquer das hipóteses nos é alheia ou provocada pelo homem, essa excrescência que convém extirpar à natureza. Não sei se, a provar-se, a influência antropogénica tem retorno, e o que é que, descontado o folclore, o retorno implica.”. Modéstia à parte, o pedacinho parece-me claro e pouco propenso a equívocos. Ainda assim, os juristas António Araújo e Miguel Nogueira de Brito exigem explicações: querem saber “que fontes ou trabalhos” me “permitem sustentar a afirmação ‘por mim, não sei se o mundo está a aquecer ou arrefecer’ “. Querem eles e, embora eu não tenha visto a procuração, querem “os leitores do jornal Observador”, que os juristas António Araújo e Miguel Nogueira de Brito invocam talvez com ligeiro abuso.

A julgar pelos duzentos e tantos comentários às duas crónicas, a minha e a dos juristas António Araújo e Miguel Nogueira de Brito, os leitores do Observador não são tão limitados na interpretação de textos quanto os juristas António Araújo e Miguel Nogueira de Brito sugerem. A vastíssima maioria dos comentários mostra que os leitores perceberam as minhas dúvidas e não perceberam as dúvidas deles. As minhas dúvidas relativas ao aquecimento ou o arrefecimento da Terra – e desde já esclareço os juristas António Araújo e Miguel Nogueira de Brito – prendem-se evidentemente com o pormenor de que “o esmagador consenso científico” a que os juristas António Araújo e Miguel Nogueira de Brito aludem andar pelo menos há meio século a mudar regularmente de opinião, sendo o único aspecto coerente e imutável a necessidade de assustar as massas. As “fontes ou trabalhos” que exibem esta esquizofrenia são acessíveis a quem as pesquisar, incluindo, caso o tempo escasseie ou a preguiça sobeje, no Google.

