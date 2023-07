Foi só em 1967 ou 1968 que vimos a Terra a cores, no caso o azul porque essa é a luz que os oceanos reflectem. A Terra já era “azul” há uns quatro mil milhões de anos, e continuou a sê-lo por mais cinquenta e pico. De repente, aí por 2020 ou 2021, deixou de o ser. O planeta mudou de “pantones”, pelo menos a acreditar nos mapas meteorológicos nos meses de Verão, que passaram a mostrá-lo laranja, vermelho, púrpura e, presume-se que para os territórios carbonizados, preto, de acordo com as temperaturas de cada lugar. Antes, os mesmos mapas, e para as mesmas temperaturas, mantinham-se fiéis ao azul, intercalado com o verde para distinguir os continentes do mar. Agora é o inferno. Um inocente que consulte as previsões do tempo a fim de averiguar se amanhã pode ir à praia é imediatamente atacado por imagens retiradas do Livro da Revelação, com um fogo perpétuo (ou de Junho a Setembro, vá) no lugar do areal, do país e do hemisfério inteiro. As temperaturas máximas, informam os meteorologistas, atingirão os trinta e tal graus, fenómeno sem precedentes desde a última vez que aconteceu.

A causa disto são as alterações climáticas. Corrijo: a causa disto é o medo que se deseja suscitar a propósito das alterações climáticas. Há por aí a ideia de que é urgente que a humanidade viva aterrorizada com as consequências da sua própria existência. Idealmente, a humanidade nem devia existir, com excepção das ilustres cabeças que alcançaram semelhante conclusão. Com fastio, e vasta generosidade, as ilustres cabeças lá permitem a nossa sobrevivência, mas sem os luxos a que a tecnologia nos acostumou, como carros e comida. Bicicletas e larvas chegam perfeitamente. Com regularidade, os senhores do mundo viajam em jactos privados para reuniões onde, em redor de mesas frequentadas por foie gras, condenam o uso de combustíveis fósseis e as refeições. E depois mandam pechisbeques espalhar a mensagem pelos ímpios: pequenas Gretas, celebridades sortidas, “líderes” (tosse) políticos, Guterres e portentos em geral discursam enojados com os excessos de quem ganha mil e poucos euros e mal consegue pagar a casa (a qual, não tarda, vai parar ao Estado).

A Covid demonstrou que os esforços para salvar a Terra e arruinar os respectivos habitantes não se reduzem às questões do clima. Porém, o “imaginário” apocalíptico transforma o clima no instrumento perfeito. Não é à toa que há décadas nos massacram com previsões do iminente Juízo Final, que nunca finda nem é muito ajuizado. Descontados os inúmeros antecedentes históricos, a actual vaga de histeria começou na alvorada dos anos 1970, ou seja logo após a publicação das tais fotografias do planeta “azul”. Coincidência? Provavelmente. Certo é que de então para cá se multiplicaram profetas empenhados em informar as massas de que as massas não iriam longe. Motivos? A fome, que dizimaria metade da espécie em 1974. O buraco do ozono, que nos pulverizaria em 1980. As chuvas ácidas, prontinhas em 1985. A nova idade do gelo, a entrar em 2000. Os dilúvios, despejados em 2010. O desaparecimento do Ártico, consumado em 2015.

