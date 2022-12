Podemos ter ideias de Estado diferentes. Um Estado maior ou menor. Mais ou menos dirigista. Interventivo. Mais ou menos conservador. Ou soberanista. O que não pode ser diferente é a ideia de termos um Estado Democrático onde se promova o bem comum e a alternância no espectro dos partidos/coligações democráticas.

O nosso Estado não está a promover o bem comum. Não porque seja diferente da ideia de Estado que defendo, e é diferente, mas porque a própria ideia de Estado defendida tem sido sucessiva e ruinosamente gerida: é o novo Xanadu, «o mais caro monumento que alguém construiu para si mesmo». E este si-mesmo é, não Charles Foster Kane, mas o Partido Socialista.

O PS de António Costa está a destruir o PS de Mário Soares. Isto, depois de ter dizimado a esquerda que lhe facilitou o poder e enquanto inventa uma extrema direita composta pela indistinção entre o PSD, a Iniciativa Liberal e o Chega. É, para António Costa, irrelevante a lição francesa, a erosão das forças democráticas, a subida do populismo que patrocina e através do qual os movimentos extremistas se fortalecem – se, para António Costa, a dificuldade em entender isto for a língua francesa, mudamos para o português: sem a degradação política do PT de Lula, Bolsonaro, essa vergonha para a democracia, não se teria elegido, nem Lula reeleito, nem o Brasil fracturado. Este PS do poder pelo poder não é o PS ao lado do qual o PSD e os democratas resgataram o Portugal de 25 Abril a 25 de Novembro de 1975. Este PS não é confiável. É, se isto se pode dizer, aparelhista: o que interessa Portugal, e os portugueses, diante da devoração da coisa pública para satisfação própria?

Portugal está a chegar ao limite. Dependentes da economia internacional, dos fundos externos, dos apoios sociais, sem os quais a quase metade da população viveria abaixo do limiar da pobreza, com a inflação e as taxas de juro somos empurrados da pobreza para a miséria. Ao mesmo tempo, faz-se o sacrifício final da classe média, que em Portugal, note-se, é pobre.

