Jeffrey Epstein encontrado com marcas no pescoço na prisão de Nova Iorque

Jeffrey Epstein foi encontrado na noite desta quarta-feira no chão, quase inconsciente, com marcas no pescoço e em “posição fetal” por um guarda na prisão de Nova Iorque, onde aguarda julgamento por abuso e tráfico de menores, revelou o jornal americano NBCNews.

Ainda não foram confirmadas as razões para os ferimentos, estando em cima da mesa três possibilidades, sendo uma delas a suspeita de que o milionário norte-americano, amigo de Donald Trump e Bill Clinton, tenha tentado o suicídio. Também está sob investigação a possibilidade de ter sofrido o ataque de outro preso, ou de ter-se automutilado para forçar a sua transferência para outra prisão, adiantou a estação televisiva norte-americana.

Epstein, que já tinha sido acusado de abuso sexual em 2008, está atualmente na Metropolitan Correction Center à espera do julgamento sobre as acusações de tráfico sexual de menores. O multimilionário norte-americano foi detido em Nova Jersey no último dia 6 de julho, e a polícia encontrou diversas fotos de raparigas nuas na sua mansão em Nova Iorque. Se for condenado, pode atingir até 45 anos de pena de prisão por abuso e tráfico sexual de menores, além de pornografia infantil.

Epstein tentou previamente um pagamento de 100 milhões de dólares (89,9 milhões de euros) como fiança, além de ter acordado com a utilização de um sistema de monitorização para que não saísse dos Estados Unidos. Os procuradores recusaram o acordo, apresentando entretanto provas de que o multimilionário poderia sair do país, já que apreenderam um montante elevado de dinheiro em notas e um passaporte australiano com pseudónimo no cofre da sua mansão em Nova Iorque.

