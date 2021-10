A Polícia Judiciária (PJ) deteve sete suspeitos, cinco homens e duas mulheres, com idades entre 27 e 56 anos, que estão “fortemente indiciados de pertencerem a uma rede dedicada ao tráfico de estupefacientes” no distrito da Guarda.

Segundo um comunicado do Departamento de Investigação Criminal da PJ da Guarda, os suspeitos foram detidos, com a colaboração de elementos do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, na sequência de uma investigação iniciada em 2020.

A investigação policial “permitiu a recolha de fortes indícios do desenvolvimento da atividade ilícita de tráfico de estupefacientes, por parte de um grupo, devidamente articulado, que atuava na área do distrito da Guarda, com ramificações à zona de Aveiro”.

A PJ procedeu, na quinta-feira e na sexta-feira, à realização de 16 buscas domiciliárias e outras, que permitiram a detenção dos sete suspeitos e a apreensão de produto estupefaciente (haxixe, cocaína, MDMA e canábis) equivalente a cerca de 4.200 doses individuais diárias.

A nota adianta que foram, ainda, apreendidas balanças de precisão, equipamentos de telecomunicações móveis, viaturas automóveis e cerca de 10.000 euros.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo dois deles ficado sujeitos à medida de coação de prisão preventiva e os restantes à obrigatoriedade de apresentações periódicas em posto policial.

Segundo a fonte, cinco dos detidos têm ocupação profissional (comerciante, funcionário de comércio, vigilante e empregados fabris) e dois estão sem ocupação profissional, sendo que quatro deles têm antecedentes criminais relacionados com o tráfico de estupefacientes.