Um norte-americano condenado por triplo homicídio em 1979 foi finalmente absolvido dos crimes 43 anos depois, tendo-se provado a sua inocência.

Agora com 62 anos, Kevin Strickland, natural de Kansas City, foi acusado pelos homicídios de Sherrie Black (22), Larry Ingram (21) e John Walker (20), naquele que foi agora considerado um julgamento enviesado, e que contou, de acordo com o Washington Post, com um júri composto exclusivamente por homens brancos.

Inicialmente condenado a cinco décadas atrás das grades (cumpriu 43 anos), ao ser exonerado, Kevin Strickland tronou-se agora o homem inocente a cumprir a pena de prisão mais longa no Estado norte-americano do Missouri.

Segundo a Newsweek, o homem erradamente condenado faz agora parte de um total de 12 pessoas consideradas inocentes que sobreviveram mais de 40 anos encarcerados na história dos Estados Unidos da América.

O problema no caso de Strickland, contudo, é que não foi uma falha nas investigações que levou à detenção do afroamericano. Kevin Strickland foi culpado propositadamente.

A única sobrevivente do massacre numa casa em Kansas City onde morreram as outras três pessoas, Cynthia Douglas, identificou Kevin como um dos suspeitos e testemunhou contra o homem.

Mais tarde, contudo, a vítima afirmou ter sido pressionada pela polícia, mais concretamente pelo detetive responsável pelo caso, Richard Zoulek.

Um colega de Zoulek mais tarde explicou que o detetive era um “cowboy” com uma má reputação. Meses depois do julgamento, Zoulek acabaria por pôr um fim à própria vida após disparar sobre a mulher.

Douglas, inicialmente reticente, acabou por não conseguir relembrar os factos ocorridos na noite do crime, e acabou, entretanto, por afirmar ter visto Kevin nessa noite nos julgamentos que se seguiram.

A vítima acabou por morrer em 2015, depois de passar os anos mais recentes a tentar ilibar Strickland, segundo relatos de familiares da mulher durante as audiências que levaram à exoneração de Kevin Strickland.

Bell, um dos homens envolvidos no crime, conhecido de Kevin Strickland e que foi mais tarde detido, afirmou em tribunal que Douglas “tinha feito um erro gigante” em ter confundido Strickland com outro homem que estaria na casa na noite dos homicídios.

O primeiro julgamento de Kevin Strickland terminou com a suspensão do júri, após um dos elementos – o único negro – ter apelado à absolvição de Strickland. Apenas num segundo julgamento composto por um júri totalmente branco o homem de Kansas City foi considerado culpado.

O mayor de Kansas City, Quinton Lucas, manifestou a sua alegria com a libertação do homem de 62 anos.

Kevin Strickland will be freed. Praise the Lord! My heart breaks that his mother never got the chance to see him free, but I am heartened that we have justice. My thanks to the Midwest Innocence Project, Jackson County Prosecutor Jean Peters-Baker, and all who fought for Kevin.

