Herói na luta contra o apartheid, o arcebispo Desmond Tutu foi esta segunda-feira homenageado na África do Sul, um dia após a sua morte, aos 90 anos.

O Nobel da Paz que combateu a divisão racial é considerado a “consciência moral do país”. A sua morte desencadeou vários tributos em seu nome em todo o mundo, feitos por personalidades como Joe Biden, Barack Obama, Jimmy Carter, Rainha Isabel II, Papa Francisco e ainda a fundação Nelson Mandela.

“Lutar pela liberdade a partir das trincheiras da África do Sul requer uma coragem indescritível. E mesmo assim, manteve-se destemido”, disse a viúva de Mandela, Graça Machel, citada pela agência Reuters.

Os sinos da catedral de St. George soaram durante 10 minutos na tarde desta segunda-feira, uma homenagem que se repetirá todos os dias até sexta-feira.

O arcebispo da Cidade do Cabo pediu para que todas aqueles que ouvissem os sinos “parassem os seus horários preenchidos e prestassem um tributo [a Tutu] durante uns momentos”.

Os enlutados que participaram na cerimónia espalharam flores na entrada da igreja em causa, apelidada de “Catedral do Povo” e considerada uma representação democrática do país. Retratos de Desmond Tutu foram também colocados na vedação da catedral.

O presidente da república sul-africano, Cyril Ramaphosa, disse num comunicado que a bandeira nacional será erguida em meia-haste em todo o país — assim como em todos os postos diplomáticos — até ao funeral de Tutu, que acontecerá no sábado.

Está planeado um serviço memorial na capital da África do Sul, Pretoria, na quarta-feira. No mesmo dia, a Cidade do Cabo irá efetuar um tributo especial na câmara municipal da cidade, onde estarão presentes familiares do arcebispo, assim como membros da sua fundação.

Respeitando os seus desejos póstumos, as cinzas de Tutu serão colocadas no ossário da Catedral de St. George, numa cerimónia que esperava acolher 500 convidados, mas que devido às restrições pandémicas está limitada a 100 presenças.

Only 100 people can attend the funeral for South Africa's anti-apartheid hero Archbishop Desmond Tutu due to COVID restrictions, which will be held in Cape Town on Jan. 1 https://t.co/qa5iWxFi8r pic.twitter.com/tqQ2YhkL6B

— Reuters (@Reuters) December 27, 2021