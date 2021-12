Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Todos os anos a Passagem de Ano é celebrada em Nova Iorque com a famosa queda da bola de cristal, montada em plena Times Square.

Este ano, os cristais escolhidos — 2,688 pequenos painéis triangulares de cristal — foram feitos pela companhia irlandesa Waterford, de acordo com a Reuters, citada pela CNN.

Jeffrey Strauss, presidente da Countdown Entertainement, explicou que este novo design, intitulado “The Gift of Wisdom” (em inglês, o “Dom da Sabedoria”), é “representado por uma roda de onde partem pétalas do conhecimento e que crescem infinitamente”.

A famosa esfera mede 3,66 metros de diâmetro, e pesa cerca de 5,3 toneladas.

Pelo segundo ano consecutivo, em prol da pandemia da Covid-19, o evento da Passagem de Ano em Times Square será realizado com limite de ocupação. A famosa praça de Nova Iorque, que leva habitualmente cerca de 60 mil pessoas na entrada do novo ano, contará apenas com a capacidade para 15 mil espetadores.

A audiência televisiva do evento, contudo, contará com um número muito superior de pessoas.

“Vamos ter mais de mil milhões de pessoas em todo o mundo a juntarem-se a nós pela TV e através da internet para celebrar“, afirmou Jaffrey Strauss. “É um momento em que todos nos juntamos, mesmo que seja só por 60 segundos, na contagem decrescente para 2022.”