Bill Gates acredita que a pandemia da Covid-19 está a entrar na sua fase final e que após o pico da variante Ómicron o coronavírus passará a ser tratado como uma gripe comum.

Numa entrevista feita na terça-feira através do Twitter, com Devi Sridhar, presidente da Universidade de Edimburgo, Bill Gates afirmou que “agora que os países atravessam a vaga da Ómicron, os serviços de saúde vão ser desafiados“.

Final question- what everyone wants to know -> how and when will the pandemic be over? Does omicron show that we can ‘live with COVID’? Or are other dangerous variants around the corner in 2022?

