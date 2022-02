Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Joe Rogan, o polémico comediante acusado de espalhar desinformação sobre a pandemia de Covid-19 no seu podcast “The Rogan Experiene”, disponível no Spotify, está de novo debaixo de fogo. Desta vez, como contam vários órgãos de comunicação social como o The Guardian, pediu desculpas por, no passado, ter utilizado um termo inglês racista (a “N-word“, a “palavra com N”, em português, como é intitulada por vários jornais para que o termo real não tenha de ser referido).

Em causa está uma montagem de um vídeo que foi partilhado no Instagram pela cantora India Arie, uma das várias artistas que, juntamente com Neil Young e Joni Mitchell, fez um boicote ao Spotify por esta plataforma transmitir o podcast, que terá adquirido por cerca de 89 milhões de euros em 2020. No vídeo, aparecem vários excertos — mais de 20 — em que Rogan usou a tal “n-word” no programa. Segundo Arie, o comediante tem um discurso feito em “torno da raça”.

Joe Rogan, na sua conta de Instagram, reagiu dizendo: “Estou a fazer este vídeo para falar sobre a coisa mais lamentável e vergonhosa que já tive que falar publicamente”. E continuou: “Há um vídeo que saiu, que é uma compilação de mim a dizer o n-word. É um vídeo feito de clipes tirados fora de contexto, de há 12 anos, de conversas no meu podcast, e está tudo misturado, e parece horrível, mesmo para mim”, adiantou também.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Sei que para a maioria das pessoas não há contexto em que uma pessoa branca possa dizer essa palavra, muito menos publicamente num podcast, e eu concordo com isso”, afirmou Rogan.

Segundo o comediante, em vários dos clipes estava a citar outras pessoas que disseram a palavra, não estando o próprio a utilizar o termo. E justifica-se: “Não digo isso há anos, mas durante muito tempo, quando alguém dizia essa palavra, como se surgisse numa conversa, em vez de dizer ‘a palavra com n’, apenas dizia a palavra”.

Noutro dos exemplos, onde se infere que Rogan terá comparado negros a macacos através de uma alusão do filme “Planeta dos Macacos”, o comediante também se justifica. “Estava a contar uma história no podcast sobre como eu, o meu amigo Tommy e a sua namorada ficámos drogados, estávamos em Filadélfia e fomos ver ‘Planeta dos Macacos'”. “Não sabíamos para onde estávamos a ir, apenas fomos deixados por um táxi e fomos deixados num bairro de negros”, continua. Depois, o comediante afirma que para tentar “tornar a história divertida” disse: “Era como se estivéssemos na África, como se estivéssemos no planeta dos macacos”. Porém, de acordo com Rogan, a alusão que fez não era para associar os negros aos macacos, dizendo de seguida que tinha dito “algo que soava a racismo” e, consequentemente, apagou o episódio.

Apesar das justificações, Rogan afirmou: “As minhas sinceras e mais humildes desculpas. Gostaria que houvesse mais que pudesse dizer.”

Desde que começou a polémica com Joe Rogan que o Spotify passou a incluir um aviso em “qualquer episódio de podcast que inclua uma discussão sobre a Covid-19″ e tem retirado várias das emissões publicadas da plataforma. Ao todo, o podcast tem 11 milhões de assinantes.

No domingo, Rogan já tinha reagido às críticas sobre ter alegadamente incentivado que os mais jovens não fossem vacinados contra a Covid-19, tendo alegadamente também promovido o uso de um medicamento para tratar a doença provocada pelo coronavírus que não foi aprovado para o efeito. “O meu compromisso para convosco é que darei o meu melhor para tentar equilibrar estes pontos de vista controversos com a perspetiva de outras pessoas, para que possamos encontrar uma melhor perspetiva”, prometeu.

Devido a estas polémicas, o presidente executivo do Spotify, Daniel Ek, anunciou a introdução de novas regras para combater a desinformação na plataforma. “Temos tido regras em vigor durante vários anos, mas reconheço que não temos sido transparentes sobre as linhas que orientam de forma geral os nossos conteúdos”.

Assim, o Spotify divulgou que, entre outras normas — como o aviso em cada podcast –, vai publicar e atualizar regularmente as regras da plataforma; acrescentar um aviso em relação ao tipo de conteúdo no caso de podcasts que promovam discussões em relação à Covid-19 (direcionando os utilizadores para links com conteúdo produzido por autoridades de saúde de todo o mundo, à semelhança do que faz o Facebook ou Instagram); e procurar meios para destacar as regras da plataforma tanto para os ouvintes como para os produtores de conteúdo.