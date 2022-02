Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um anúncio da espanhola Renfe a oferecer emprego de maquinista a 30 mulheres na Arábia Saudita teve 28.000 candidatas ao lugar, informa a empresa espanhola num comunicado.

As selecionadas serão as primeiras mulheres a conduzir comboios no país e farão o percurso entre as cidades de Mecca e Medina depois de um ano de formação remunerada. A operadora ferroviária, emprega, atualmente, 80 homens na Arábia Saudita, e tem mais 50 em formação.

Mais de metade das candidatas ficou pelo caminho, não passando da primeira prova de seleção em que se valorizava o percurso académico e o domínio do inglês, informa a Renfe. Falta agora escolher três dezenas de 14 mil, processo que a empresa conta ter finalizado em Março.

As oportunidades de emprego para mulheres na Arábia Saudita têm sido cada vez menos restritas, depois de anos limitadas à enfermagem e ao ensino e onde, até 2018, não podiam conduzir um carro. Nos últimos cinco anos, a participação das mulheres no mundo laboral na Arábia Saudita aumentou 33%, refere o The Guardian, dado que as restrições têm sido levantadas dentro da política da coroa saudita de diversificar a economia.