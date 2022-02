Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

Fernando Rocha Andrade, socialista que integrou o primeiro Governo de António Costa na pasta dos Assuntos Fiscais, morreu esta segunda-feira aos 51 anos. A notícia foi avançada pela Rádio Renascença e confirmada pelo Observador junto de fonte oficial do PS.

Foi responsável pelos Assuntos Fiscais, junto do ministro Mário Centeno, no primeiro Governo de António Costa, tendo saído na sequência do Galpgate. Antes disso, entre 2005 e 2008 já tinha estado com António costa na Administração Interna como seu subsecretário de Estado, tendo feito também parte da direção do partido deste secretário-geral socialista.

A notícia foi recebida com natural pesar, por parte dos socialistas, que reagiram nas redes sociais. O eurodeputado Pedro Marques refere-se a Rocha Andrade como “um dos melhores” da sua geração. Carlos Zorrinho recorda-o como “um grande político, um grande profissional e uma pessoa excecional”.

Deixou-nos o Fernando Rocha Andrade. Não tenho qualquer dúvida: era um dos melhores da minha geração. É com grande tristeza que aqui deixo registados os meus mais profundos sentimentos à família e a todos os amigos do Fernando. pic.twitter.com/gdabvyMx8V — Pedro Marques (@PedroMarquesMEP) February 28, 2022

Perdemos um grande político, um grande profissional e uma pessoa excecional. Que descanse em paz. pic.twitter.com/oxGadgO0Z4 — Carlos Zorrinho (@czorrinho) February 28, 2022

No verão de 2017 saiu do Governo depois de ter sido noticiado que tinha pedido bilhetes à Galp para ir ver um dos jogos do Euro 2016. Foi acusado (bem como os outros colegas do Governo que também receberam convites da petrolífera) e o caso ficou encerrado depois de ter pago a multa proposta pelo juiz de instrução conseguindo a suspensão provisória do processo e evitando ir a julgamento.

Fernando Rocha Andrade doutorou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, na especialidade de ciências jurídico-económicas, e era professor da mesma Universidade desde 1995.