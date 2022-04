Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 56.º dia do conflito

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A invasão da Rússia à Ucrânia dura há 56 dias e as primeiras horas desta quarta-feira ficam marcadas pela visita surpresa do Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, a Kiev. A cidade portuária de Mariupol está também no centro dos últimos acontecimentos: foi anunciada a abertura de um novo corredor humanitário e a Rússia fez um novo ultimato para a rendição desta cidade.

Em relação às movimentações da tropas russas em território ucraniano, os últimos dias têm revelado a intenção de Moscovo no domínio do lesta da fronteira da Ucrânia, depois das tentativas falhadas de conseguir a zona norte do país. Os militares russos conquistaram a cidade de Kreminna esta segunda-feira e, olhando para o mapa, é possível ver que os avanços do Kremlin estão a ser feitos, sobretudo, a partir da Crimeia e da região do Donbass.