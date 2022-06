Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

Foi apenas uma entrada no programa Liga d’Ouro, teve apenas alguns minutos mas foi muito mais do que isso. Após a vitória do Benfica na Youth League, Luís Filipe Vieira, então de férias no Brasil, fez questão de abordar a conquista do título que o clube tanto perseguia a nível de formação na sequência de três finais perdidas mas não se limitou a dedicar o mesmo a Mário Dias, pela influência na construção do Centro de Estágios do Seixal, a Jaime Graça, pela coordenação técnica que assumiu no arranque, e aos jogadores e treinadores. Longe disso. E foram muitas as “farpas” que foi deixando ao longo da conversa, com essa promessa de que iria guardar outras considerações para “a” entrevista, marcada para 9 de maio inicialmente mas adiada para quase um mês depois por ter entretanto contraído Covid-19.

“Neste momento o Benfica tem uma situação privilegiada, pode manter a formação toda porque tem todo o seu património pago. Não é dizer que é formação nas palavras e depois ouvirmos dizer que com a formação não ganhamos nada. Ou apostam ou não apostam (…) Se quer que lhe diga com honestidade, o mérito que existe da Youth League é dos treinadores e dos jogadores. Que eu saiba, a influência do Rui [Costa] no Seixal tem sido praticamente inexistente ao longo dos anos (…) Eu tinha de vender para liquidar o que tinha de liquidar, hoje o Benfica não tem necessidade disso até porque os ativos que deixei chegam e sobejam para qualquer questão que o Benfica possa ter (…) Acho que nenhum adepto deve estar satisfeito este ano. Vou dar uma entrevista e depois volto ao mesmo sítio onde tenho estado, calado. Vou acompanhar o Benfica à distância porque tem de ser bem acompanhado. Treinador estrangeiro? Foi o presidente que escolheu, ele é que sabe. Há treinadores portugueses que serviriam perfeitamente”, disse.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Desde que deixou a presidência do Benfica após 18 anos na liderança do clube, na sequência da detenção no âmbito da operação “Cartão Vermelho” e das respetivas medidas de coação com que ficou depois da saída, Vieira não teve muitas intervenções públicas. Não foi por isso que deixou de tomar posições, mesmo que as mesmas fossem por vezes transmitidas por pessoas que estavam à sua volta e em off. O “regresso” acabou por ser assinalado no dia das eleições das águias, onde foi cumprimentado por muita gente mas ainda teve um pequeno momento de tensão com um sócio quando se preparava para falar à BTV.

– Ainda tens a lata de cá vir? És uma vergonha

– Lata? Deve ser mas é cego…

“Para quem esteve no Benfica cerca de 20 anos, acho que criei uma dimensão incalculável, como ninguém pensava. Projetei o Benfica para um mundo onde já não estava projetado. Não consegui acabar o que pensei e toda a gente sabe o que se passou comigo. A única coisa que quero adiantar a todos os benfiquistas é que não lesei nem nunca roubei o Benfica, que fique claro (…) Quando cá estava ouvia toda a gente mas também dizia que quem decidia era eu. A democracia a mais faz mal e a democracia neste clube faz mal. Por não haver democracia é que crescemos como crescemos. Hoje, mesmo que me queiram esquecer não me vão esquecer porque quando forem à casa de banho, quem se sentar numa secretária tem de se lembrar de mim”, referiu na altura, onde se comparou como uma “peça de caça”. Depois disso, o antigo líder teve ainda o incidente na final da Taça da Liga, em Leiria, quando precisou de escolta policial para chegar à sua viatura no parque de estacionamento perante os insultos e ameaças de alguns sócios.

Esta segunda-feira, à CMTV (“porque foi o canal que fez um julgamento público da situação”, como referiu logo no arranque da entrevista), Luís Filipe Vieira deixou uma garantia em relação à operação Cartão Vermelho: “Não roubei o Benfica, o Benfica é que roubou muito da minha vida familiar e empresarial. Passei 12 anos por burlão no caso BPN, espero que neste caso também seja inocentado em vida, não em morto. Têm de provar que fiz o que quer que seja ou então aquilo que não fiz”. “Em janeiro podiam pensar que ia desestabilizar o Benfica, era capaz não ser agradável dar uma entrevista naquela altura.Vocês fazem as perguntas, eu respondo a todas. Quem não deve, não teme. Acho que fui mais absolvido do que condenado, porque ando na rua normalmente. As manifestações de carinho que tenho tido, nunca fui ofendido”, disse ainda na primeira resposta, antes de falar do momento da sua detenção.

“Dia da detenção? Estava numa reunião de manhã e estava a chamar o Bruno Maruta [diretor do futebol de formação do Benfica], quando alguém me interrompe a dizer que o Maruta não pode vir. Disseram que ia ser ouvido. Fizeram buscas no meu gabinete, no meu quarto lá no Seixal, até nos tetos falsos andaram a mexer. Não sei do que andavam à procura. Fizeram buscas na minha casa, na casa do meu filho. A seguir fui para minha casa. Almoçaram comigo dois ou três inspetores. Se eu ia almoçar, podiam almoçar comigo, não? Disseram-me que ia ficar detido e perguntei ‘Porquê? Para prestar declarações? Para isso passo por lá quando quiserem’. Percebi após o almoço que ia ser detido. Estavam diversos agentes nessas buscas. Parece que alguém quer a minha cabeça ou que sou um troféu de caça. Não sei para quem”, contou sobre esse dia da detenção antes de quatro dias até ficar à condição em prisão domiciliária.

“Vou do Seixal até casa, almoço, depois do almoço é que disseram que eu tinha de acompanhá-los. Passou-se uma coisa terrível nesse dia. Cheguei, pus a mala na cela, nem podia estar com atacadores, dos meus medicamentos só podia deixar um comprimido para o dia seguinte. Disse que me ia vestir. Quando vinha no corredor perguntaram se não queria ver o meu filho. Longe de mim pensar que o meu filho Tiago estava detido. Ele dá um sorriso e não vale a pena comentarmos a seguir. Foi terrível… Só lhe disse ‘Tiago, tem calma.’ Essa noite fiquei em branco, nunca imaginei do meu filho. O José António dos Santos também. Custou-me. É um dos maiores empresários do país, tem 4.000 empregados. Ele vende frangos e outras coisas, não tem de ser conhecido como Rei dos Frangos. É super meu amigo, continua a ser”, acrescentou.

“Parece que saiu uma lista e fui escolhido por alguém para ser um bode expiatório para muita coisa. Já disseram que ia ser o bombo da justiça”, destacou ainda o antigo presidente dos encarnados.