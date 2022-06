A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve dois homens, um no Aeroporto da Madeira, outro no Aeroporto do Porto Santo, por tentativa de embarque na posse de armas proibidas, foi nesta quarta-feira anunciado.

Em comunicado, o Comando Regional da Madeira da PSP explica que os homens, com 23 e 57 anos, foram intercetados no controlo de passageiros e bagagem de mão, tendo sido detetadas “card-sharp” (navalhas dissimuladas em forma de cartão), que são consideradas armas proibidas pela lei vigente.

A PSP esclarece que as detenções ocorreram na segunda-feira, dia em que foram também detidos outros dois homens, de 59 e 27 anos, um por posse e cultivo de produto estupefaciente (liamba), na cidade de Machico (zona leste da Madeira), e outro por furto de veículo na cidade de Santana (costa norte).

O Comando Regional adianta que, cumulativamente, foram realizadas várias operações de fiscalização entre os dias 20 e 21 de junho, que resultaram em duas detenções por condução sob o efeito do álcool, uma por condução sem habilitação legal e três por desobediência.