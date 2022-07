Polícia checa transforma Ferrari apreendido em carro-patrulha que supera os 320 km/h

O Ferrari, que em que alguns modelos ultrapassa os 180 mil euros, é dos veículos mais valiosos e raros apreendidos pela polícia checa: 900 carros foram confiscados no ano passado. A maioria é “revendida, com os lucros utilizados para cobrir os danos causados pelos agressores”.

Mantemos alguns veículos para funções oficiais. No entanto, estes não são carros tão luxuosos como o Ferrari”, disseram as autoridades.

A forças de segurança do país não são a primeira polícia a usar carros desportivos. Os polícias italianos usam os seus Lamborghinis, após parceria com a marca, para transportar reservas de sangue urgentes para locais de acidentes. Já no Dubai, a polícia utiliza uma frota inteira de carros de alta potência.