Liz Truss, candidata à liderança do Partido Conservador e — por conseguinte — ao cargo de primeira-ministra sucessora de Boris Johnson, afirmou que os trabalhadores britânicos deviam ser mais “manhosos” para conseguirem superar as “habilidades” e as “competências” dos rivais estrangeiros.

Num áudio de 2019 a que o The Guardian teve acesso, Liz Truss, que na altura era secretária-chefe do Tesouro, também fez questão de salientar as diferenças entre os trabalhadores londrinos e os do resto do Reino Unido. Saudando a produtividade de Londres, a candidata à liderança dos tories afirmou que a disparidade devia-se a uma determinada “mentalidade ou atitude” que quase ninguém desejava mudar.

Liz Truss já tinha estado envolta numa polémica idêntica. No livro “Britannia Unchained” de que foi co-autora, lia-se uma passagem que caracterizava os trabalhadores britânicas como os “mais preguiçosos no mundo”. A candidata defendeu-se, dizendo que parte do livro que fazia essa referência fora escrita por Dominic Raab.

“Cada autor escreveu um diferente capítulo”, garantiu Liz Truss durante um debate em que foi questionada sobre essa passagem, atirando depois que Dominic Raab está a apoiar o principal rival à liderança dos tories, Rishi Sunak. Em resposta, o co-autor do livro disse que todos os que o escreveram tinham assumido uma “responsabilidade coletiva” pelo conteúdo do livro e que desafiou Liz Truss a explicar o “motivo pelo qual alterou o seu ponto de vista”.

Sobre a polémica mais recente, o Partido Trabalhista já reagiu. Ao The Guardian, Jonathan Ashworth, deputado trabalhista, disse tratar-se de um “disparate ofensivo”. “Liz Truss devia estar a ajudar os trabalhadores a lidar com a dificuldades no aumento de custo de vida”, referiu, acrescentando que “era grosseiramente ofensivo” que a candidata se dirija dessa maneira aos trabalhadores britânicos.

“Eu esperava que ela tinha superado dos dias do fiasco do ‘Britannia Unchained’, mas parece que este será o seu plano do seu futuro governo”, atirou Jonathan Ashwort.