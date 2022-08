Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mesmo no início da temporada, quando Manchester City e Liverpool se cruzaram no King Power Stadium para discutir a Community Shield, disse-se e repetiu-se que era o melhor jogo de futebol do mundo. Afinal, defrontavam-se dois dos melhores treinadores da última década, duas equipas que estiveram nas duas últimas finais da Liga dos Campeões e dois plantéis que são capazes de desempenhar o que de melhor se faz num relvado. A Premier League, porém, tinha mais coisas a dizer.

A verdade é que, depois desse encontro em que o Liverpool venceu o Manchester City para conquistar a Supertaça inglesa, nenhuma das equipas tem conseguido ser consistente e convincente no Campeonato. Do lado dos reds, o conjunto de Jürgen Klopp não conseguiu mesmo vencer em nenhuma das três jornadas iniciais, empatando com o Fulham e o Crystal Palace e perdendo com o Manchester United; do lado dos citizens, o conjunto de Pep Guardiola até derrotou West Ham e Bournemouth mas tropeçou com um empate com o Newcastle. Tudo em três semanas em que o surpreendente Arsenal somou três vitórias em três partidas.

