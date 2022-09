Siga aqui o nosso liveblog sobre as cerimónias fúnebres da Rainha Isabel II e a guerra na Ucrânia

O caixão com os restos mortais da Rainha Isabel II está a ser transportado, na tarde desta terça-feira, de Edimburgo até Londres pelo avião C-17 Globemaster da Força Aérea Real. No passado, esta aeronave foi utilizada para transportar pessoas que saíram do Afeganistão e enviar armas à Ucrânia, depois da invasão russa. A notícia foi transmitida à Sky News por Sir Mike Wigston, Chefe do Estado-Maior Aéreo daquela Força Aérea e confirmada pela BBC.

Até junho, o Reino Unido havia fornecido à Ucrânia quase 3 mil milhões de euros em apoio militar, sendo apenas ultrapassado pelos Estados Unidos da América na lista de países que mais têm ajudado Kiev. No pacote, destacam-se os mísseis antitanque, os sistemas de lançamento de mísseis de longo alcance e os sistemas de artilharia.

A urna de Isabel II já se encontra a caminho de Londres, depois de ter estado, desde quinta-feira, na Escócia. Na capital britânica ficará em repouso nos próximos dias, com o funeral a realizar-se na próxima segunda-feira.