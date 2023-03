Oito golfinhos morrem numa praia em New Jersey, nos Estados Unidos

Oito golfinhos morreram na costa de New Jersey depois de terem dado à costa numa praia em Sea Isle City, na manhã de terça-feira, noticiaram os meios de comunicação social norte-americanos.

Nas imagens divulgadas veem-se os golfinhos tapados com toalhas e cobertores encharcados: as autoridades locais passarem horas a deitar água do Oceano para cima dos animais, numa tentativa de os manter vivos, informa o jornal CBS.

Eight dolphins washed up on the beach near 52nd St. and Pleasure Ave. at Sea Isle City around 11 AM today. Two of them died and 6 are alive. Police and DPW crews poured water on them until the Marine Mammal Stranding Center could arrive to take all 8 dolphins away for assessment. pic.twitter.com/sG7UyqJNSG — Madeleine Wright (@MWrightReports) March 21, 2023

Rescuers are pouring buckets of ocean water on the 6 of 8 stranded dolphins still alive on Sea Isle City beach. Dolphins can overheat fast so their skin needs to be kept cool & wet. Soaked towels & blankets are covering the dolphins, but always NOT covering fins or blowholes. pic.twitter.com/tRGdLho5cr — Steve Keeley (@KeeleyFox29) March 21, 2023

Dois golfinhos já tinham morrido quando o Marine Mammal Stranding Center (MMSC) chegou ao local. Os outros ainda estavam vivos mas esta autoridade decidiu “humanamente” eutanaziá-los “para evitar mais sofrimento“, como explicou na sua página do Facebook. É que o “regresso ao oceano só teria prolongado a sua morte inevitável”, acrescentou o Marine Mammal Stranding Center.