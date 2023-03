Um bloqueio dentro do Tribunal Constitucional (TC) está a impedir a substituição dos juízes do Tribunal Constitucional que chegaram ao fim do mandato. Na noite desta quarta-feira, João Caupers, presidente do TC, esteve no programa “Grande Entrevista”, da RTP, para falar sobre aquela que está a ser considerada a maior crise na história deste tribunal.

“A lei realmente diz que os mandatos têm 9 anos de duração, mas a mesmíssima lei diz que os juízes só saem de funções quando são substituídos”, declarou a Vítor Gonçalves. “Não estamos a gozar de nenhum direito, estamos a cumprir o dever de nos mantermos em funções.”

Os mandatos do presidente do TC, João Pedro Caupers, do vice-presidente, Pedro Machete, e de um terceiro juiz, Lino Ribeiro, já terminaram — a 6 de março, em outubro de 2021 e em junho passado, respetivamente. No entanto, os três continuam a cumprir as suas funções, uma vez que os juízes nomeados pelo parlamento não chegam a acordo sobre quem escolher para os substituir.

