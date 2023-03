Portugal e Espanha conseguiram a luz verde da Comissão Europeia para o prolongamento da vigência do mecanismo ibérico que permite desligar o preço da eletricidade do custo do gás natural. Em vez de terminar no final de maio, o teto vai estar operacional até ao final do ano. A autorização já esperada é dada num contexto de alívio das condições nos mercados grossistas da energia que levaram os dois países a conseguirem implementar a famosa exceção ibérica.

Não obstante ainda na segunda-feira o Ministério do Ambiente e Ação Climática ter anunciado ganhos acumulados de 570 milhões de euros até final de janeiro, uma consulta aos resultados diários mais recentes da aplicação do mecanismo mostra a conta a zeros, o que quer dizer que não tem sido necessário. Isso significa que os preços do mercado grossista da eletricidade na iIberia não têm sido influenciados pela fatura do gás natural. Desde meados de fevereiro, mas sobretudo a partir do início de março, que o custo do gás natural tem-se situado abaixo dos 50 euros por MW/hora — inferior ao teto do mecanismo ibérico que em março foi 55 euros por MW/hora — o que reflete o fim do inverno e a inexistência de perturbações ao normal abastecimento deste combustível, apesar da continuação da guerra na Ucrânia.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.