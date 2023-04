Acompanhe aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Há mais uma leva de informação com alegados segredos da segurança norte-americana a circular nas redes sociais, depois dos documentos com planos militares dos EUA e da NATO sobre a Ucrânia. Desde esta sexta-feira que está a ser partilhado um novo grupo de documentos classificados, que além de informação sobre a Ucrânia também inclui dados sobre o Médio Oriente e a China, nota o New York Times (NYT).

Segundo os analistas, há mais de 100 documentos a circular que, devido à sensibilidade das alegadas informações que contêm, podem ser prejudiciais às operações dos EUA. Um oficial de topo, que não é identificado pelo NYT, classificou a situação como um “pesadelo para os ‘Cinco Olhos’”, referindo-se a cinco países que partilham informações – Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e Canadá.

