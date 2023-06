O encontro, não incluído na agenda de António Costa, entre o primeiro ministro (PM) português e o seu homólogo húngaro Viktor Orbán está a ser alvo de críticas por vários atuais e ex-responsáveis políticos, tanto à direita como à esquerda.

O ex-ministro Miguel Poiares Maduro criticou o uso, por parte do primeiro-ministro, de um avião Falcon 50, da Força Aérea para assistir, em Budapeste, à final da Liga Europa — uma deslocação, que, como o Observador noticiou, não constava da agenda oficial de António Costa.

“Num Estado sério, um PM usar um avião do Estado para um evento fora da sua agenda pública era o fim do percurso político desse PM”, escreveu Poiares Maduro. “Imagino que esta amizade com Orban serve para afinar a conspiração internacional de extrema direita contra o PS”, afirmou o agora professor da Faculdade de Direito da Universidade Católica.

Também o presidente da Iniciativa Liberal fez uma referência à notícia. “Falcon utilizado por António Costa fez uma escala em Budapeste para que o primeiro-ministro assistisse à final da Liga Europa em Budapeste, ao lado de Viktor Órban”, escreveu Rui Rocha no Twitter. “Enfim, nada de novo. Mais uma sexta-feira normal da governação socialista”, sublinhou, depois de se referir a outros temas que marcaram o dia.

O líder da Juventude Social Democrata comentou a paragem que o primeiro-ministro fez em Budapeste, quando ia a caminho da II Cimeira da Comunidade Política Europeia, que decorreu na Moldova. “Para todos os democratas: António Costa não passará”, escreveu Alexandre Poço, ironizando com a forma como António Costa respondeu, em janeiro de 2022, a André Ventura.

“Comigo não passará”, disse o primeiro ministro num debate para as legislativas de janeiro.

Já o deputado do Chega, Pedro Frazão, lembrou, no Twitter, a vontade de António Costa “ir para a Europa”. “Para tal, os primeiros-ministros socialistas não chegarão para a eleição, e Costa precisará do suporte de PM que não sejam do PPE. O Orban foi expulso do PPE e na bola fazem-se amigos”, escreveu Frazão.

À esquerda, a ex-eurodeputada do PS Ana Gomes também relaciona o encontro entre António Costa e Viktor Orbán com a possibilidade de o primeiro-ministro querer concorrer a um cargo europeu. “Uma campanha alegre”, escreveu a também ex-candidata presidencial no Twitter, com sarcasmo.