Luís Aleluia morreu esta sexta-feira, 23 de junho. O ator que interpretou a icónica personagem Tonecas, do programa da RTP “As Lições do Tonecas”, tinha 63 anos.

A notícia foi avançada por Herman José, através da rede social Instagram: “Soube da notícia agora. O querido Luís Aleluia foi distribuir gargalhadas para outra dimensão. Paz à sua alma. Era um homem bom, e um excelente comediante”, escreveu. De acordo com o canal CMTV, o ator foi encontrado morto na garagem de casa.

A SIC já reagiu à morte do ator: “É com profundo pesar que a SIC lamenta a morte de Luís Aleluia. A toda a família, amigos e colegas endereçamos as nossas sentidas condolências. Obrigado, Luís Aleluia”, pode ler-se no Instagram do canal de televisão.

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa recordou, à margem dos festejos do São João, no Porto, o “talento, empatia e capacidade de conquistar o público de várias idades” de Luís Aleluia.“Guardamos na nossa memória o que foi de facto o seu talento, a sua empatia, a sua capacidade de conquistar publico, de várias idades e ao longo de muito tempo”, sublinhou o chefe de Estado.

Nascido em 23 de fevereiro de 1960, em Setúbal, Luís Aleluia teve várias participações em teatro e televisão, tendo ficado célebre pela personagem Menino Tonecas na série da RTP, “As Lições do Tonecas”. “Golpe de Sorte”, de “Patrões Fora” e “Pôr do Sol” foram alguns dos programas de televisão em que o ator participou nos últimos anos. Ia estrear a peça “Que Bonito Serviço”, em setembro, no Auditório dos Oceanos do Casino Estoril.

