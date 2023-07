Devido às características das motos, cuja condução exige uma maior atenção por parte do condutor em relação a tudo o que o rodeia, não é fácil passar as informações necessárias a quem está ao volante, para controlar o consumo, a velocidade e, sobretudo, saber para onde deve virar para chegar o seu destino. O facto de a instrumentação deste tipo de veículos de duas rodas estar numa posição muito mais baixa, quando comparado com o nível dos olhos de quem conduz, bem como a reduzida dimensão, ajuda a explicar esta dificuldade.

Mas a BMW não desistiu de passar as informações ao condutor, pelo que participou no desenvolvimento de uns óculos que desempenham nas motos o mesmo papel que o head-up display representa nos automóveis, ou seja, projectar no pára-brisas (ou num pequeno vidro escamoteável em frente ao condutor, nos sistemas mais baratos), as informações necessárias.

Os novos óculos conectados são similares a muitos outros modelos desportivos, sendo comercializados pela BMW Motorrad, a divisão de motos da marca germânica. E para evitar que o tipo de rosto, a posição do nariz ou a estatura do condutor possam levar a que a informação interfira no campo de visão para a frente de quem está aos comandos, a localização do informação na lente pode ser regulada, para que se torne mais fácil de consultar e não prejudique a condução.

Este ajuste pode ser efectuado facilmente, graças ao facto de os óculos estarem ligados via Bluetooth a um smartphone. E, através da app da BMW Motorrad, torna-se possível disponibilizar informações adicionais, além do GPS e do sistema de navegação. Os ConnectedRide Smartglasses do fabricante alemão são alimentados por uma bateria de iões de lítio que anuncia uma longevidade de até 10 horas em funcionamento, com temperaturas entre -10ºC e 50ºC. O preço ronda os 690€.