A véspera do arranque da cimeira da NATO na capital da Lituânia foi o momento escolhido pelo Presidente turco pôr termo ao bloqueio à adesão da Suécia à aliança atlântica. Depois de mais de um ano de negociações, Recep Tayyip Erdogãn garantiu luz verde no avanço do processo, um passo descrito como “histórico”.

Enquanto os 31 estados-membros da organização se reúnem a partir desta terça-feira em Vilnius — a primeira cimeira desde a adição da Finlândia –, as expectativas são já elevadas para uma rápida adesão da Suécia. O Presidente norte-americano, Joe Biden, já se mostrou desejoso de um próximo encontro com o reforço da Suécia como membro oficial.

