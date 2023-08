Um incêndio deflagrou este domingo à tarde no piso -1 do parque de estacionamento do centro comercial Ubbo, na Amadora. Ao Observador, os serviços do estabelecimento avançaram que a situação está controlada.

Segundo o Correio da Manhã, o fogo foi causado após uma explosão numa viatura. Cinco pessoas tiveram de ser assistidas mas apenas três foram consideradas feridos ligeiros devido à inalação de fumos e foram transportadas para o Hospital Amadora-Sintra. Várias ficaram presas nos pisos -2 e -3 uma vez que os elevadores estavam bloqueados.

O alerta do incêndio foi dado às 13h36 e para o local foram mobilizados os bombeiros da Amadora.