Nas regiões de Uttarakhand e Himachal Pradesh, a norte da India, dias de chuvas torrenciais e deslizamentos de terras já provocaram pelo menos 49 mortos, avança o The Guardian. As cheias colapsaram edifícios e inundaram centenas de estradas, que se encontram cortadas. Dezenas de pessoas continuam desaparecidas.

Em Himachal Pradesh, um balanço oficial revelou que 41 pessoas morreram nas últimas 24 horas, incluindo pelo menos nove mortos quando o templo hindu Shiv, um local de peregrinação, ruiu na capital do estado, em Shimla. Neste local, pelo menos 13 pessoas continuam desaparecidas.

Segundo as autoridades, outras oito pessoas, pelo menos, morreram desde sexta-feira na região vizinha de Uttarakhand, onde as equipas de resgate continuam no terreno para encontrar sobreviventes.

Sukhvinder Singh Sukhu, o ministro-chefe de Himachal Pradesh, declarou, citado pelo The Guardian, que “a administração local está a trabalhar diligentemente para limpar os escombros, a fim de resgatar as pessoas que ainda possam estar presas”.

Estes fenómenos, que são comuns na Índia, causam uma devastação generalizada durante a estação das monções. No passado mês de julho, deslizamentos de terras numa aldeia no estado de Maharashtra provocaram pelo menos 27 mortos e 80 desaparecidos. Peritos afirmam que a crise climática está a aumentar a sua frequência e gravidade.

Citada pelo The Guardian, a presidente indiana, Droupadi Murmu, disse estar “magoada com a perda de vidas em acidentes devido às fortes chuvas” e apresentou as suas condolências aos que sofreram em Himachal Pradesh.

Num vídeo partilhado pelo ministro-chefe na rede social X (antigo Twitter), é possível ver a destruição do deslizamento de terras no local. No mesmo post, afirma que estão “em curso operações ativas de salvamento, busca e socorro para fazer face a esta terrível situação.”

Disturbing visuals have emerged from Sambhal, Pandoh – District Mandi, where, as reported, seven individuals have been swept away by flash floods today.

Active rescue, search, and relief operations are currently in progress to address this dreadful situation. pic.twitter.com/OLgZGgXNlF

— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) August 14, 2023