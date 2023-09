A cônsul-geral de Portugal em Nova Iorque, Luisa Pais Lowe, e a embaixadora portuguesa junto à ONU, Ana Paula Zacarias, participaram numa cerimónia de homenagem às vítimas portuguesas dos atentados de 11 de Setembro, informaram esta segunda-feira fontes oficiais.

“Prestámos homenagem aos nove portugueses e lusodescendentes que pereceram no atentado terrorista de 11 de setembro de 2001”, indicou o Consulado Geral de Portugal em Nova Iorque na rede social Facebook, agradecendo ainda ao diretor de Operações do National September 11 Memorial&Museum, Renato Batista, e à sua equipa, pelo apoio na realização da cerimónia.

Também Ana Paula Zacarias assinalou o momento nas suas redes sociais, afirmando ser uma “honra poder prestar homenagem aos portugueses que faleceram nos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001”, ressaltando o sentimento de “dever cumprido”.

Na cerimónia, na qual participaram ainda representantes da comunidade portuguesa na região, foram colocadas flores e bandeiras de Portugal junto dos nomes das vítimas que figuram no Memorial do 11 de Setembro, em Nova Iorque.

No total, nove portugueses e lusodescendentes perderam a vida no ataque da Al-Qaida no dia 11 de Setembro de 2001, há 22 anos.

Oito vítimas portuguesas foram identificadas nos dias a seguir ao atentado, sendo que o nome de um lusodescendente de Massachusetts só foi apurado um ano após os ataques.

No dia 11 de setembro de 2001, quatro aviões comerciais foram sequestrados por terroristas da Al-Qaida, sendo que dois aparelhos colidiram de forma intencional contra as Torres Gémeas do World Trade Center, em Nova Iorque, que ruíram duas horas após o impacto.

O terceiro avião de passageiros colidiu com o edifício do Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, condado de Arlington, Virgínia, nos arredores de Washington D.C..

O quarto avião caiu num campo no Estado da Pensilvânia, depois de alguns passageiros e tripulantes terem tentado recuperar o controlo do aparelho.

Não se registaram sobreviventes entre os passageiros dos aviões, sendo que, no total, os ataques fizeram mais de três mil mortos e mais de seis mil feridos.