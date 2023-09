O BCE toma nesta quinta-feira uma nova decisão sobre as taxas de juro na zona euro e, em simultâneo, divulga um conjunto de projeções macroeconómicas atualizadas que devem estimar uma inflação média acima de 3% não só este ano mas também em 2024. A confirmar-se que será essa a projeção feita pelo BCE, isso significa que os economistas do banco central reconhecem que a inflação irá descer mais lentamente do que o previsto – o que reforça a ideia que Christine Lagarde poderá anunciar esta quinta-feira uma nova subida das taxas de juro, a décima consecutiva.

Fontes próximas do processo disseram à agência Reuters, na noite de terça-feira, que a previsão de inflação para 2024 irá mesmo apontar para um valor acima de 3%. Nas últimas semanas vários economistas e bancos de investimento admitiram que o valor poderia ficar abaixo dessa fasquia – potencialmente em 2,7%, que é a média atual das projeções dos economistas para 2024. Porém, fazendo fé na informação transmitida à Reuters, em Frankfurt deverá vingar entre os economistas do Banco Central Europeu (BCE) a ideia de que a inflação irá baixar muito mais lentamente do que isso, mantendo-se mais tempo longe do objetivo de 2%.

Os analistas dos bancos de investimento têm-se manifestado muito divididos sobre aquilo que será a decisão do BCE sobre as taxas de juro, esta quinta-feira. Mas a confirmação de que os economistas de Frankfurt veem a inflação acima de 3% em 2024 reforça a expectativa de que a autoridade monetária poderá avançar para mais uma subida das taxas de juro, que seria a décima consecutiva e elevaria para 4% a taxa mais relevante para a política monetária neste momento, que é a chamada “taxa dos depósitos”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.