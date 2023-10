Cinco manifestantes pelo clima interromperam, na quarta-feira à noite, a exibição do musical “Les Misérables” no Teatro Sondheim, na zona de West End, em Londres. Os manifestantes, do grupo Just Stop Oil (simplesmente parem o petróleo), foram detidos pela Polícia Metropolitana da capital britânica, avança o The Guardian.

Os jovens invadiram o palco durante uma apresentação da música Do You Hear the People Sing, empunhado tarjas com a inscrição “Just Stop Oil”. Um dos manifestantes envergava uma t-shirt com a frase “The show can’t go on” (O espetáculo não pode continuar).

De imediato, o espetáculo foi interrompido e os manifestantes, que acabaram por ser detidos pela polícia, foram vaiados pelo público que assistia ao musical. O musical acabou por não ser retomado e o valor dos bilhetes acabou por ser devolvido.

“O show não pode continuar. Estamos a enfrentar uma catástrofe. Mais petróleo e gás significam falha das culturas, fome e morte. É um ato de guerra contra o sul global e uma traição total aos jovens”, sublinhou Hannah Taylor, do Just Stop Oil.

???? BREAKING: Just Stop Oil interrupt Les Mis.

???? 4 people are locked to the stage of the French-revolution-themed show.

???? “Valjean steals bread to feed a starving child. How long before we are all forced to steal?

???? The fossil fuel show can't go on: https://t.co/3tlBID7nKA pic.twitter.com/nCXsIGINoS

— Just Stop Oil (@JustStop_Oil) October 4, 2023