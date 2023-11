São já 13 os restaurantes em Itália com a distinção mais desejada. O número aumentou na passada terça-feira quando, em Brescia, na 69.ª seleção do Guia Michelin Itália foi atribuída uma terceira estrela a duas casas. O país alcançou ainda um novo recorde com 395 restaurantes com estrela Michelin.

Os astros alinharam-se por todo o território italiano mas o destaque vai para Bolzano e Nápoles. Na primeira comuna italiana, da região do Trentino-Alto Ádige, o novo restaurante do chef Norbert Niederkofler, Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, foi galardoado com a terceira estrela Michelin. Com a filosofia cook the mountain, este restaurante invoca os sabores dos vales e das montanhas ao seu redor através dos produtos e ingredientes da região. O compromisso com a cozinha sustentável permitiu-lhe ainda arrecadar uma estrela verde.

Em Nápoles, o brilho aumento no Quattro Passi que, com 40 anos de história, viu a terceira estrela chegar pelas mãos de Fabrizio, filho do chef Tonino Mellino. Foi com um equilíbrio entre a tradição e a modernidade, e sem nunca sacrificar o sabor, que o jovem chef veio dar ao restaurante o seu toque, elevando a cozinha da Campânia e mediterrânica a níveis de refinamento, estilo e sensibilidade.

“Este ano, os famosos inspetores anónimos concederem 33 novas Estrelas Michelin, incluindo 2 novos restaurantes com três Estrelas Michelin, que se distinguem entre os melhores do mundo: os restaurantes Quattro Passi e Atelier Moessmer”, explica Gwendal Poullennec, Diretor Internacional dos Guias Michelin, em comunicado.

“A seleção do Guia Michelin Itália 2024 inclui 395 restaurantes com Estrela Michelin, um novo recorde para este país. Este feito sublinha a perfeição de combinar as tradições da cozinha italiana com a inovação, para criar experiências culinárias excecionais, repletas de emoções, história e celebrações”, acrescenta.