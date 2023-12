O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, defendeu, esta sexta-feira, que António Costa deve concentrar-se “na resolução dos problemas do país”, porque “ainda é primeiro-ministro”, e escusou-se a “alimentar futurologias” sobre o Conselho Europeu.

“O senhor António Costa ainda é primeiro-ministro e, como primeiro-ministro que ainda é de um governo em gestão, tem muitas coisas ainda para resolver no nosso país“, afirmou o líder comunista.

Paulo Raimundo falava aos jornalistas à entrada da Herdade do Vale da Rosa, no concelho de Ferreira do Alentejo (Beja), após contactar com trabalhadores estrangeiros desta exploração, onde se produzem uvas sem grainha.

Questionado sobre se entende que António Costa seria um bom candidato à presidência do Conselho Europeu, o secretário-geral comunista defendeu que o foco deve estar nos assuntos nacionais.

Seria “bom que nos concentrássemos todos, e ainda António Costa como primeiro-ministro se concentrasse, na resolução dos problemas do país”, argumentou.

E “todos devemos contribuir para isso e não alimentar futurologias e cenários futuros que não resolvem nada da vida das pessoas“, assinalou também o líder do PCP.

Sobre os elogios que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fez a António Costa, na quinta-feira, Paulo Raimundo lembrou que, “confrontado com outro tipo de declarações entre um e outro”, já disse que “não queria alimentar falsas tricas”.

“Quem não critica, quem não alimenta falsas tricas, também não quer alimentar falsos amores ou falsos apoios. E, portanto isso não tem interesse nenhum do ponto de vista da vida das pessoas”, considerou.

Sobre este mesmo assunto, Paulo Raimundo ainda ironizou: “Vamos entretendo-nos com isso. É Natal, estamos no espírito natalício, o amor está no ar e, portanto, está tudo impecável”.

Na quinta-feira, o Presidente da República afirmou que António Costa era o seu preferido para liderar o PS, responsabilizou-o pela demissão e considerou que tem condições para presidir ao Conselho Europeu e que também seria um bom candidato presidencial.

Questionado igualmente sobre o caso das gémeas luso-brasileiras no Hospital de Santa Maria, o secretário-geral do PCP defendeu o rápido esclarecimento desta matéria, de preferência antes das eleições legislativas de 10 de março.

“O ideal é que não tivéssemos de esperar pela próxima legislatura para isto estar esclarecido, isso era o ideal”, sustentou.

Aludindo ao relatório da “comissão que estava a estudar esta questão no Hospital de Santa Maria”, Paulo Raimundo realçou que “apesar de tudo foi rápido” e “tirou um conjunto de conclusões”.

“É um bom contributo para o esclarecimento da situação”, afirmou também o líder do PCP.

O caso duas crianças gémeas residentes no Brasil que entretanto adquiriram nacionalidade portuguesa e vieram a Portugal em 2019 receber o medicamento Zolgensma para a atrofia muscular espinhal, com um custo total de quatro milhões de euros, foi divulgado pela TVI, em novembro.