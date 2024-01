Um carregamento de medicamentos para reféns detidos pelo Hamas chegou esta quarta-feira a Gaza, depois de França e Qatar terem mediado o primeiro acordo entre Israel e o movimento islamita palestiniano desde o cessar-fogo de uma semana em novembro.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar, Majed al-Ansari, anunciou esta quarta-feira, através da rede social X, que o carregamento chegou a Gaza, sem acrescentar se os medicamentos foram distribuídos.

Over the past few hours, medicine & aid entered the Gaza Strip, in implementation of the agreement announced yesterday for the benefit of civilians in the Strip, including hostages.

Qatar, along with its regional and international partners, continues mediation efforts at the… https://t.co/b6HlpHMUgQ

— د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) January 17, 2024