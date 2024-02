O primeiro frente-a-frente televisivo para as legislativas opôs Pedro Nuno Santos, do PS, a Rui Rocha, da IL, e também opôs um “país fantástico” a um mundo “mágico”. A ideia de irrealismo foi arremessada de ambos os lados, com o socialista a atirar às propostas fiscais da IL e do “rombo” que vão provocar nas contas públicas e o liberal a expor os problemas que oito anos de PS no poder não conseguiram resolver nos serviços públicos.

A maior picardia entre os dois foi em matéria fiscal, com Pedro Nuno Santos a trazer um número estudado, com contas feitas às propostas de redução fiscal (em IRS e IRC) que a IL inscreveu no programa eleitoral. Serão 9 mil milhões de euros por ano: “Só no IRS são 3.500 milhões e no IRC são entre 1.500 e 2 mil milhões. É uma brutalidade”, afirmou o socialista que insistiu durante toda esta parte do debate que o que a IL quer verdadeiramente é “cortar no Estado social” com a redução de receita do Estado que as suas medidas fiscais implicariam.

Rui Rocha foi sempre garantindo que os números trazidos pelo líder socialista eram “errados”, contrapondo com a conta da IL: entre quatro a cinco mil milhões de euros. Aproveitou o tema para trazer ideologia para cima da mesa do debate e acusar o PS de achar “que o Governo deve dirigir a economia e que Pedro Nuno Santos deve dirigir o Governo.” Para o líder da IL, o que é preciso é “aliviar famílias”, argumentou apontando “a taxa que a IL propõe” como um “sistema progressivo que se baseia em isenções até ao salário mínimo nacional”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.