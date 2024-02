Mais de 40% dos portugueses consideram que Luís Montenegro é o melhor candidato a primeiro-ministro, segundo uma nova sondagem da Intercampus – mais 10 pontos percentuais do que Pedro Nuno Santos, que deu um “trambolhão” em relação ao estudo de opinião feito em janeiro.

Os portugueses que acham que o líder socialista é o melhor candidato a primeiro-ministro são menos de um em cada três. De acordo com a sondagem feita para o Correio da Manhã/Jornal de Negócios, 30,1% dos inquiridos consideram Pedro Nuno Santos o melhor candidato, menos seis pontos percentuais do que na leitura anterior.

Já Luís Montenegro, embora não atinja os 50%, subiu de 31% para 40,6% neste barómetro. Por outro lado, quase três em cada 10 inquiridos (29,3%) disseram não ter uma opinião ou não quiseram responder ao estudo de opinião.

Os inquiridos neste estudo de opinião também consideraram mais facilmente pediriam um conselho financeiro a Luís Montenegro (17,1% contra 13,2% de Pedro Nuno). E também é um pouco maior a percentagem de inquiridos que admitiria entregar a Luís Montenegro dinheiro para ele gerir (12,3% contra 7,7%).

E a quem é que comprariam, com maior tranquilidade, um carro usado? Mais pessoas responderam Luís Montenegro (12,3% contra 8,7%). Pedro Nuno Santos só leva a melhor na escolha para ir companhia para ir jantar fora.

Esta é uma sondagem realizada pela Intercampus que questionou portugueses com 18 ou mais anos, recenseados e residentes em Portugal continental. A amostra foi de 608 entrevistas: 290 homens e 318 mulheres. Foram entrevistadas 131 pessoas com idade entre os 18 e os 34 anos, 209 entre os 35 e os 54 anos e 268 pessoas com 55 ou mais anos. A sondagem contactou 229 pessoas na região Norte, 142 no Centro, 166 em Lisboa, 42 no Alentejo e 29 no Algarve.