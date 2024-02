O confronto entre Paulo Raimundo e Pedro Nuno Santos trouxe aos espectadores meia hora de debate vivo e aguerrido, em que os líderes do PCP e do PS discutiram as memórias que conservam sobre um passado comum, debateram as propostas que trazem para o futuro e vincaram diferenças claras entre os dois projetos. Ainda assim, do debate sobrou a ideia que a esquerda como um todo tem tentado transmitir: os partidos deste lado do espectro querem mostrar que são capazes de conversar entre si e que estarão disponíveis para o fazer, em moldes até ver indefinidos, se conseguirem conquistar uma maioria à esquerda.

O debate começou, de resto, pela memória das eleições de 2022 e pelo apelo ao voto útil que o PS fez nessa altura, e que ajudou a reduzir as votações dos partidos à sua esquerda a mínimos olímpicos. Para Paulo Raimundo, o eleitorado de esquerda votou condicionado por uma “chantagem” e no dia a seguir “acordou com uma maioria absoluta” — e é essa “experiência” do PS absoluto que será “avaliada” desta vez nas urnas. PCP e Bloco de Esquerda têm dirigido as suas críticas sobretudo à maioria de António Costa, focando-se menos nos defeitos de Pedro Nuno Santos — mesmo que desconfiem das “mudanças” que o socialista promete trazer.

Pedro Nuno Santos, que no debate com o Livre tinha deixado um apelo ao voto útil no PS e voltou aqui a vestir o fato do candidato moderado, foi confrontado com o risco de esvaziar os possíveis parceiros do futuro e sorriu: o líder do PS deseja “o melhor para o PCP, BE e Livre”, mas deseja sobretudo que o eleitorado vote PS. Mais do que isso: quer assegurar que, desde que o PS tenha uma boa votação, o bloco da esquerda pode entender-se sem grandes dificuldades — “Temos melhores condições para oferecer estabilidade ao país mesmo podendo trabalhar com partidos com quem já trabalhámos entre 2015 e 2019, havendo avanços muito importantes”. O adversário “principal”, como definiu, é mesmo a direita.

