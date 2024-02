Foi para estar com poucas dezenas de militantes numa sala de um hotel em Aveiro que André Ventura faltou ao debate das rádios, o último com todos os partidos antes das eleições legislativas. Focado no ataque ao PS e PSD, o líder do Chega reconheceu que os partidos em causa estão “melhor posicionados” para vencer as eleições, mas não deixou de garantir que só o partido que lidera pode governar para as “pessoas comuns”.

Mais uma vez apostou em alinhar o discurso para uma narrativa que tem vindo a construir ao longo dos últimos dias: é possível travar a bipartidarização. Para tal, continuou a disparar para tudo e todos e acusou os adversários de quererem alimentar a ideia de que o Chega é uma “ameaça artificial” para poderem continuar a “perpetuar-se no poder”. E usou o exemplo dos Açores para comprovar que, quando é preciso, socialistas e sociais-democratas se juntam para “tachos e distribuição de negócios” porque são “a mesma massa e foram feitos na mesma escola”.

“Fica claro que Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro são a mesma coisa”, atirou, frisando que PS e PSD andam a discutir com base no “eu fiz menos mal do que tu” quando a discussão devia ser “quem tem melhor propostas” e “quem é o menos miserável e o menos incompetente”. André Ventura acusou ainda os adversários de viverem numa “esquizofrenia e hipocrisia” e de serem os responsáveis pelo estado em que está o país, recordando que Pedro Nuno Santos foi ministro e Luís Montenegro líder parlamentar do PSD no último governo do PSD/CDS. E antecipou que se o Chega for governo “tudo será diferente” porque passará a haver uma governação para as “pessoas normais” e não “um país à volta de elites”.

“Este é o primeiro-ministro que quero ser. Não quero governar para banca, para as empresas de seguro, para agências internacionais, para a ONU ou para a UE, quero governar para os portugueses comuns”, prometeu André Ventura, antes de mais críticas à esquerda e a Pedro Nuno Santos, que diz ser o “homem que menos acerta na história” e recordando “trapalhadas” na TAP e no caso do aeroporto.

“Quando vejo 4% no Bloco, 3% no PCP ou 25% no PS pergunto-me se seremos um país de esquizofrénicos em que permanentemente nos estão a bater e não vemos a realidade ou seremos mesmo um país de Alzheimer que se esquece com facilidade do que aconteceu e que país se degradou?”, questionou, culpando o PS e o PSD por serem os responsáveis por jovens que emigraram, por professores que não recuperaram tempo de serviço, por “pensionistas a perder poder de compra, cidades mais inseguras ou imigração descontrolada”.

Após as críticas a Pedro Nuno Santos, a Luís Montenegro, ao Bloco de Esquerda e ao PCP, houve ainda tempo para André Ventura reagir à notícia, avançada pela SIC, de que António Costa voltou a estudar. No comício em Aveiro, onde optou por não falar aos jornalistas, aproveitou para comparar o primeiro-ministro a José Sócrates. “Ouvi dizer que António Costa ia estudar”, começou por dizer, referindo que se lembra de “um outro primeiro-ministro que quando saiu [do cargo] foi estudar”, numa clara referência a José Sócrates que ficou ainda mais clara quando o líder do Chega disse que Costa “ficará num sítio mais moderno e não vai para Paris”.