Não há como um assomo de Pedro Passos Coelho na campanha para espoletar o PS. O ex-líder do PSD em Faro, o atual líder do PS em Ponta Delgada, mais de mil milhas de distância entre os dois — e segundo Pedro Nuno Santos até mais do que isso — e a governação de há mais de dez anos continua a ser combustível para atear comícios e socialistas. O candidato do PS achou poucochinha a aparição de Passos, mas ainda assim suficiente para armar o fantasma das legislativas passadas para assustar pensionistas e não só.

Pedro Nuno Santos ainda começou por dizer que Passos Coelho parece ter ido apenas “marcar o ponto” a Faro, mas depois deu-lhe todo o palco do seu comício no pavilhão multiusos Portas do Mar, em Ponta Delgada. O território açoriano é, atualmente, de alta sensibilidade para os socialistas que ainda há pouco mais de vinte dias perderam as primeiras legislativas regionais desde 1996, por isso nada melhor do que uma assombração de um passado mais longínquo para afugentar o do presente.

Resumiu a “malfeitorias” os anos de governação de Passos Coelho e acusou os sociais-democratas de “terem enganado as pessoas”. A partir daí foi só agitar a ameaça que a presença do ex-líder do PSD pode trazer.“O espírito de Pedro Passos Coelho vai estar sempre em toda a campanha” do PSD, disse o socialista sublinhando que o que o PSD fez em 2011, quando governou, foi “esconder-se no memorando”, usando-o como “desculpa”, já que o PSD “cortou as pensões por convicção”.

