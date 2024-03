O último apelo ao voto de Montenegro: "A decisão de domingo vai ter reflexos nas próximas décadas"

Foi o último grande discurso de Luís Montenegro nesta campanha eleitoral. Num Campo Pequeno muito preenchido — cerca de 3 mil pessoas –, o líder do PSD despediu-se dos militantes e simpatizantes da Aliança Democrática com o derradeiro apelo ao voto: “Façam a vossa reflexão. Ponderem sobre os programas, as equipas e os líderes. Mostrámos aquilo que somos. Não enganámos ninguém. Não precisámos de fazer campanha a lançar medo. Sei que vão decidir bem. A política, para mim, não é ganhar eleições; a política, para mim, é olhar para uma pessoa e sentir que ela é feliz.”

Numa intervenção de cerca de 25 minutos, Luís Montenegro antecipou aquilo que acredita que vai acontecer já no dia 11 de março. “O que fizemos nesta campanha eleitoral é aquilo que vamos fazer no Governo da República: juntar. Esta é mesmo uma candidatura de esperança, de ambição e de mudança segura”, começa por dizer. Nunca falei mais alto para falar mal dos outros. Só levantei a voz para dizer que acredito em Portugal. Temos obrigação de fazer acreditar”, atira. Foi a primeira grande ovação da noite.

“Vale mesmo a pena acreditar”, continuou Montenegro. O líder do PSD falou depois para os jovens, para as famílias portuguesas, para os que criam riqueza, para os trabalhadores e também para os pensionistas. “Não vão ficar sozinhos. Vamos retribuir o esforço dos que estiveram antes de nós”, sublinhou.

A seguir, e sem nunca nomear Pedro Nuno Santos, o líder social-democrata recuperou uma crítica que vem fazendo ao socialista: está apostado em dividir o país entre o ‘nós’ e o ‘eles’. “O que esperam de um primeiro-ministro? Alguém que divida o país ou alguém que agregue? Pode alguém, com esta cultura de divisão, dar estabilidade ao país?”, perguntou o líder social-democrata.

Nessa altura, deu-se um momento curioso: assim que Montenegro fez esta pergunta, ouviu-se um barulho na sala, presumivelmente a chuva a embater na cúpula do Campo Pequeno. Montenegro interrompeu o discurso e aproveitou o sinal divino. “Deve ser um não. É caso para dizer: é do céu que vem a reposta.”

A terminar, Montenegro dramatizou ainda mais as próximas eleições e prometeu um reencontro com a história. “A decisão de domingo é mesmo importante. Vai ter reflexos nas próximas décadas. Temos mesmo de virar a página.”

Luís Montenegro despediu-se do Campo Pequeno para rumar ao programa de Ricardo Araújo, na SIC. Mais tarde, ainda se juntará a uma Festa da Juventude, no Capitólio, mas não é provável que faça uma intervenção de fundo.