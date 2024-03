Projeções. Aliança Democrática à frente para vencer as eleições, mas pode haver empate técnico com PS

A Aliança Democrática ganha as eleições legislativas de 2024 em todas as projeções feitas pelas quatro televisões portuguesas (RTP, SIC, TVI/CNN e CMTV). Ainda assim, as margens de erro podem colocar a coligação em empate técnico com o PS, de Pedro Nuno Santos, que aparece em segundo lugar.

O Chega mantém-se como terceira força política em todas as sondagens e a Iniciativa Liberal em quarto lugar, seguida pelo Bloco de Esquerda. Por sua vez, o Livre cresce face às últimas eleições legislativas, de 2022, quando só conseguiu eleger um deputado. As diferentes previsões apontam para que o partido de Rui Tavares possa conseguir eleger entre um mínimo de 2 e um máximo de 12 deputados.

A CDU aparece na maioria das previsões em sétimo lugar, abaixo do Livre. Por sua vez, o PAN, de Inês Sousa Real, poderá não conseguir conquistar o regresso ambicionado (e muito falado durante a campanha eleitoral) do grupo parlamentar, uma vez que a sondagem mais otimista aponta para que consiga, no máximo, quatro deputados.

Só a previsão da CMTV contempla a possibilidade de o partido ADN, até agora sem assento parlamentar, eleger um deputado.

Projeção do ISCTE para a SIC dá vitória à Aliança Democrática entre os 28 a 32%. Chega pode superar 20%